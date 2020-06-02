Оффшорные состояния: опубликованы тысячи документов о фирмах украинцев "на Багамах"
В публичный доступ попали четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах. Большинство из них основаны украинцами, которые не имеют отношения к сфере управления государством, и есть, в большей степени, малопубличными бизнесменами.
Об этом сообщает Радио Свобода, информирует RegioNews.
Экс-заместитель министра, олигарх, кадровый дипломат, бывший народный депутат – неполный список известных деятелей, которые по тем или иным причинам, как оказалось, регистрировали свой бизнес в багамской оффшорной зоне. "Схемы" проанализировали – кто из околополитических деятелей "засветился" в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.
Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго значился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.
В пресс-службе бизнесмена сообщили, что эта компания прекратила свое существование, "информация уже давно не актуальна", и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивных документах Сергей Блескун – нынешний глава государственного предприятия "Укрспирт". В 2016-м он же был заместителем руководителя ГП "Укрспирт". Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является учредителем дочернего предприятия "Дринкс Украина", которая выпускает соки торговой марки "Смак".
Также в архиве обнаружены фирмы политиков и бизнесменов из Одессы. Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованных данных, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбански.
Борис Коган – одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского.
В документах напротив Игоря Урбанского есть примечание "Government post – PEP" (государственная должность – публичный деятель). В 2006 году он был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии. С декабря 2007 года по июль 2009-го Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи.
В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского Александр. Нардеп восьмого созыва. Запомнился своей декларации – вместе с братом Анатолием (на то время был председателем облсовета Одесской области) в августе 2017 года они купили криптовалюти (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен.
В последние годы произошла целая череда массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.
Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.
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