Детский сад в Ирпене под Киевом закрыли на карантин

Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения

Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения

Фото: pixabay.com

В городе Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в местном детском саду. Заведение решили закрыть на карантин.

Как передает RegioNews, об этом сообщил замглавы города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По его данным, COVID-19 обнаружили в детском садике "Казка". Больная работница с детьми не контактировала, поскольку в последний раз была в заведении еще до его открытия, после чего ушла на больничный.

В заведении проведут дезинфекцию, а все контактные лица пройдут проверку на коронавирус методом ПЦР-исследования.

Напомним, это не первый случай обнаружения коронавируса в детском саду. Ранее на карантин закрыли детсад в Броварах - там девятеро детей заразились COVID-19.