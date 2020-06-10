Детский сад в Ирпене под Киевом закрыли на карантин
Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения
Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения
В городе Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в местном детском саду. Заведение решили закрыть на карантин.
Как передает RegioNews, об этом сообщил замглавы города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.
По его данным, COVID-19 обнаружили в детском садике "Казка". Больная работница с детьми не контактировала, поскольку в последний раз была в заведении еще до его открытия, после чего ушла на больничный.
В заведении проведут дезинфекцию, а все контактные лица пройдут проверку на коронавирус методом ПЦР-исследования.
Напомним, это не первый случай обнаружения коронавируса в детском саду. Ранее на карантин закрыли детсад в Броварах - там девятеро детей заразились COVID-19.
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра