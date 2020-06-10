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10 июня 2020, 10:22 9

Детский сад в Ирпене под Киевом закрыли на карантин

10 июня 2020, 10:22 9
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Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения
Коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения
Фото: pixabay.com
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В городе Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в местном детском саду. Заведение решили закрыть на карантин.

Как передает RegioNews, об этом сообщил замглавы города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По его данным, COVID-19 обнаружили в детском садике "Казка". Больная работница с детьми не контактировала, поскольку в последний раз была в заведении еще до его открытия, после чего ушла на больничный.

В заведении проведут дезинфекцию, а все контактные лица пройдут проверку на коронавирус методом ПЦР-исследования.

Напомним, это не первый случай обнаружения коронавируса в детском саду. Ранее на карантин закрыли детсад в Броварах - там девятеро детей заразились COVID-19.

коронавирус карантин Ирпень дезинфекция Киевская область
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