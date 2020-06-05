На Донбассе шахтеры перекрыли дорогу Доброполье-Покровск
На Донбассе вблизи поселков Новый Донбасс и Доброполье прошли мирные акции протеста шахтеров
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет RegioNews.
Работники угледобывающих предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" с семьями, при поддержке местных жителей, представителей общественных организаций, перекрыли дорожное движение на участке дороги Доброполье-Покровск.
Горняки требуют от президента, правительства срочного решения проблем отрасли: вывода предприятий из режима простоя, возвращение тысяч людей на рабочие места, выплаты зарплатной задолженности, возобновление работы рынка сбыта отечественного угля", - сообщил Волынец.
По словам председателя профсоюза люди будут собираться в поход на Киев, если власти не прислушаются к их требованиям.
Продолжаются мирные акции протеста вблизи поселков Новый Донбасс и Доброполье. Работники угледобывающих предприятий...Опубликовано Михаил Волынец Пятница, 5 июня 2020 г.
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