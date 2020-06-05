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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 18:01 12

На Донбассе шахтеры перекрыли дорогу Доброполье-Покровск

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05 июня 2020, 18:01 12
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Горняки требуют вывода шахт из простоя и выплаты долгов по заработной плате
Фото: Михаил Волынец facebook
Горняки требуют вывода шахт из простоя и выплаты долгов по заработной плате

На Донбассе вблизи поселков Новый Донбасс и Доброполье прошли мирные акции протеста шахтеров

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет RegioNews.

Работники угледобывающих предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" с семьями, при поддержке местных жителей, представителей общественных организаций, перекрыли дорожное движение на участке дороги Доброполье-Покровск.

Горняки требуют от президента, правительства срочного решения проблем отрасли: вывода предприятий из режима простоя, возвращение тысяч людей на рабочие места, выплаты зарплатной задолженности, возобновление работы рынка сбыта отечественного угля", - сообщил Волынец.

По словам председателя профсоюза люди будут собираться в поход на Киев, если власти не прислушаются к их требованиям.

Продолжаются мирные акции протеста вблизи поселков Новый Донбасс и Доброполье. Работники угледобывающих предприятий...

Опубликовано Михаил Волынец Пятница, 5 июня 2020 г.

Напомним, Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов


Донбасс долги шахтеры зарплаты дороги протесты шахта Донецкая область
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