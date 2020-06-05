В зоне ООС 5 обстрелов, один военный получил ранение
5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов.
Также противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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