Суд заочно арестовал Януковича по еще одному делу

Адвокаты хотят инициировать процедуру международного допроса президента-беглеца

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Адвокаты хотят инициировать процедуру международного допроса президента-беглеца

Печерский районный суд Киева в качестве меры пресечения заочно отправил бывшего президента Украины Виктора Януковича под арест в рамках дела об узурпации власти.

Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка, передает RegioNews.

Суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Сердюк.

Он добавил, что адвокаты Януковича после получения полного текста будут обжаловать это решение

По его словам, защитники бывшего президента планируют подавать апелляцию на это решение суда, они рассчитывают, что получат ее 8 мая.

Адвокаты Януковича также планируют инициировать в максимально сжатые сроки процедуру международного допроса Виктора Януковича, как это было в Святошинском районном суде по делу "Беркута".

Мы будем просить ГБР организовать допрос, как это было в Святошинском суде", - сказал Сердюк.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд города Киева заочно приговорил Януковича на 13 лет заключения за государственную измену и пособничество агрессору в ведении войны.