Сутки на Донбассе: боевики нарушили "тишину" 14 раз
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.
Как передает RegioNews, об этом говориться в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Боевики открывали огонь у Красногоровки, Богдановки, Павлополя, Каменки и Авдеевки, а также вели обстрелы у Новолуганского, Орехово и Новгородского. Вблизи Чермалика оккупанты задействовали противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.
Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы ", – утверждают в штабе.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования вновь нарушали режим "тишины". Потерь среди украинских военнослужащих за текущие и минувшие сутки нет.
Напомним, cутками ранее вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, со стороны украинских военных никто не пострадал.
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