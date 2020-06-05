Сутки на Донбассе: боевики нарушили "тишину" 14 раз

Потерь среди украинских защитников нет

Фото: flickr

Потерь среди украинских защитников нет

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Как передает RegioNews, об этом говориться в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Боевики открывали огонь у Красногоровки, Богдановки, Павлополя, Каменки и Авдеевки, а также вели обстрелы у Новолуганского, Орехово и Новгородского. Вблизи Чермалика оккупанты задействовали противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы ", – утверждают в штабе.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вновь нарушали режим "тишины". Потерь среди украинских военнослужащих за текущие и минувшие сутки нет.

Напомним, cутками ранее вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, со стороны украинских военных никто не пострадал.