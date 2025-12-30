В Киеве мужчина возил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины

Фото: полиция

На днях в Шевченковском районе Киева прохожих обеспокоил автомобиль, на крыше которого был закреплен боеприпас. Очевидцы вызвали полицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место выехали следователи и взрывотехники. Как выяснилось, 38-летний киевлянин распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ-1 (известной как "Лепесток") и прикрепил его на крышу своего авто Volkswagen.

Полицейские составили на водителя административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Админматериалы направлены в суд.

