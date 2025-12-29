Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украину идет очередная воздушная масса арктического происхождения. В ближайшую ночь ожидается -2…-6 градусов, тогда как завтра днем столбики термометров покажут +1…-3 градуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

Периодически небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, порывистый, в западных областях, также Житомирщина, Винницкая, Черниговская, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"31 декабря и 1 января морозы в Украине усилятся. Ночью до -7…-14 градусов, днем до -2…-7 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год. Местами столбики термометров опустятся до -12 градусов.