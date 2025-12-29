Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
В Украину идет очередная воздушная масса арктического происхождения. В ближайшую ночь ожидается -2…-6 градусов, тогда как завтра днем столбики термометров покажут +1…-3 градуса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.
Периодически небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный, порывистый, в западных областях, также Житомирщина, Винницкая, Черниговская, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
"31 декабря и 1 января морозы в Украине усилятся. Ночью до -7…-14 градусов, днем до -2…-7 градусов", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год. Местами столбики термометров опустятся до -12 градусов.
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
29 декабря 2025, 17:55
