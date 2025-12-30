09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
07:48  30 декабря
Смертельное ДТП с маршруткой на Киевщине: количество жертв и пострадавших увеличилось
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 08:49

В Киевской области разоблачили сеть по продаже поддельной техники всемирно известных брендов

30 декабря 2025, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Стражи порядка ликвидировали сеть по продаже контрафактной электроники известных мировых брендов. Группа предпринимателей организовала бизнес на подделках, выдавая их за оригинальную продукцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Дельцы создали вебсайты, где предлагали широкий ассортимент популярных гаджетов: наушники, часы, фены и другую мелкую технику. Товар продавали по заниженным ценам, а заказы отправляли по почте по всей Украине.

Правоохранители провели обыски на территории Киевской области, в ходе которых изъяли более 4000 единиц фальсификата, а также документацию, подтверждающую продажу подделок.

Специалисты компаний-правовладельцев подтвердили, что изъятые товары имеют низкое качество, не соответствуют стандартам брендов и изготовлены без разрешений.

По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесли ущерб на сумму около 30 млн грн.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по ст. 229 УК (незаконное использование торговых марок). Следствие продолжается.

В Киевской области прикрыли бизнес на контрафактных гаджетах

Напомним, ранее на Львовщине остановили контрабанду подержанных ноутбуков на миллион гривен. Контрабандную электронику обнаружили в пункте пропуска "Шегини-Медика".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски происшествия Киевская область подделка БЭБ
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
30 декабря 2025, 09:44
Атака на Украину: ПВО обезвредила "Искандер" и 52 российских беспилотника
30 декабря 2025, 09:38
В Полтавской области женщина погибла во время пожара в квартире
30 декабря 2025, 09:13
В Киеве мужчина возил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины
30 декабря 2025, 09:07
Враг повредил энергообъект на Черниговщине: обесточена часть населенных пунктов
30 декабря 2025, 08:55
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 08:38
В Киевской области осудили мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
30 декабря 2025, 08:32
"Работник банка" обманул женщину с Тернопольщины более чем на 122 тыс. грн
30 декабря 2025, 08:16
На Херсонщине из-за обстрелов погибли два человека, еще два – ранены
30 декабря 2025, 08:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »