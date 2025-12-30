Фото: БЭБ

Стражи порядка ликвидировали сеть по продаже контрафактной электроники известных мировых брендов. Группа предпринимателей организовала бизнес на подделках, выдавая их за оригинальную продукцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Дельцы создали вебсайты, где предлагали широкий ассортимент популярных гаджетов: наушники, часы, фены и другую мелкую технику. Товар продавали по заниженным ценам, а заказы отправляли по почте по всей Украине.

Правоохранители провели обыски на территории Киевской области, в ходе которых изъяли более 4000 единиц фальсификата, а также документацию, подтверждающую продажу подделок.

Специалисты компаний-правовладельцев подтвердили, что изъятые товары имеют низкое качество, не соответствуют стандартам брендов и изготовлены без разрешений.

По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесли ущерб на сумму около 30 млн грн.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по ст. 229 УК (незаконное использование торговых марок). Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Львовщине остановили контрабанду подержанных ноутбуков на миллион гривен. Контрабандную электронику обнаружили в пункте пропуска "Шегини-Медика".