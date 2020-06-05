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05 июня 2020, 13:12 17

Рейтинг президентов: социологи показали, кого украинцы хотят видеть главой государства

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05 июня 2020, 13:12 17
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Наименьший рейтинг у Святослава Вакарчука - всего 1,5%
Фото: из открытых источников
Наименьший рейтинг у Святослава Вакарчука - всего 1,5%

Киевский международный институт социологии провел очередной опрос касательно переспектив того или иного политика стать главой государства. Как и прежде, большинство украинцев голосовали бы за Зеленского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные результатов опроса КМИС.

Так, пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 15,7% избирателей, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 9,2%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,9%.

В то же время, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8,7% тех, кто определился с выбором, за нардепа, председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – 6,4%.

Нардепа от "Голоса" Святослава Вакарчука поддержали бы лишь 1,5% опрошенных, а лидера Радикальной партии Олега Ляшка - 4%.

Еще 4,8% респондентов, определившихся с выбором, отдали бы свой голос за другого кандидата.

Напомним, ранее социологи опубликовали новый рейтинг: на досрочных выборах в Раду проходят четыре партии.


рейтинг социология опрос президент Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко
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