Пристайко планируют назначить послом в Великобритании
Вадим Пристайко будет уволен с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и будет работать послом Украины в Великобритании.
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.
По ее словам, во время заседания фракции "Слуга народа" 1 июня обсуждался вопрос назначения вместо Пристайко генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Я знаю, что Ольгу Стефанишину предлагают на должность вицепремьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон", - сообщила она.
По ее словам, сейчас это решение еще не согласовано с властями Великобритании, так как Украина должна получить агреман на эту кандидатуру.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
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