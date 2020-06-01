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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 21:25 6

Пристайко планируют назначить послом в Великобритании

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01 июня 2020, 21:25 6
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Этот вопрос рассмотрят в ближайшее время
Фото: Facebook
Этот вопрос рассмотрят в ближайшее время

Вадим Пристайко будет уволен с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и будет работать послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

По ее словам, во время заседания фракции "Слуга народа" 1 июня обсуждался вопрос назначения вместо Пристайко генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Я знаю, что Ольгу Стефанишину предлагают на должность вицепремьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон", - сообщила она.

По ее словам, сейчас это решение еще не согласовано с властями Великобритании, так как Украина должна получить агреман на эту кандидатуру.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.


Кабмин Украина МИД Вадим Пристайко
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