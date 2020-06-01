Пристайка планують призначити послом у Великобританії
Вадим Пристайко буде звільнений з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і буде працювати послом України у Великобританії.
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає RegioNews.
За її словами, під час засідання фракції "Слуга народу" 1 червня обговорювалося питання призначення замість Пристайка генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної.
Я знаю, що Ольгу Стефанішину пропонують на посаду віцепрем’єра з питань євроінтеграції, а Пристайко поїде послом до Лондона", - повідомила вона.
За її словами, наразі це рішення ще не узгоджене із владою Великої Британії, так як Україна має отримати агреман на цю кандидатуру.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив Уряду, які спрямовані на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.
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