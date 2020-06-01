Боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военный ранен

Украинские воины прекратили враждебные провокации

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Украинские воины прекратили враждебные провокации

1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Гнутово противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем, а также задействовал беспилотник для сброса гранат ВОГ-17.

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один солдат Объединенных сил получил ранения.

Украинские военнослужащие решительно ответили враждебным подразделениям, потери противника уточняются.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации около 11.00 дважды обстреляли участок разведения № 3 "Петровское". На участках разведения №1 и №2 режим "Тишина" соблюдался.

Напомним, по данным украинской разведки, за минувшие сутки украинские войска ликвидировали одного из боевиков, еще двоих - ранили.