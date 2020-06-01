Бойовики двічі обстріляли українські позиції, один військовий поранений

Українські воїни припинили ворожі провокації

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Українські воїни припинили ворожі провокації

1 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Гнутового противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а також задіяв безпілотник для скидання гранат ВОГ-17.

Внаслідок обстрілів з боку російських найманців один солдат Об'єднаних сил отримав поранення.

Українські військовослужбовці рішуче відповіли ворожим підрозділам, втрати противника уточнюються.

Окрім того, збройні формування Російської Федерації близько 11.00 двічі обстріляли ділянку розведення № 3 "Петрівське". На ділянках розведення №1 та №2 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, за даними української розвідки, за минулу добу українські війська ліквідували одного з бойовиків, ще двох - поранили.