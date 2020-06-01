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01 июня 2020, 08:24 6

Ситуация в ООС: украинские войска ликвидировали одного и ранили двоих оккупантов

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01 июня 2020, 08:24 6
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Боевики три раза нарушали "тишину" на Донбассе
Фото: Facebook
Боевики три раза нарушали "тишину" на Донбассе

По данным украинской разведки, за минувшие сутки украинские войска ликвидировали одного из боевиков, еще двоих - ранили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь вели в районе Новотроицкого, Водяного, Орехового и Гнутового.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Для сдерживания вооруженной агрессии РФ украинские военные задействовали дежурные огневые средства.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. За текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечают в штабе.

Напомним, в Вооруженных силах зафиксировали четвертую смерть от коронавируса.


ООС Донецк Донбасс боевики война снайпер
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