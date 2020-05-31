Боевики дважды обстреляли украинские позиции, потерь нет, - штаб
31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины вовремя реагировали на вражеские провокации.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.
Наши воины заставили противника прекратить свои агрессивные действия, потери оккупантов уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении штаба.
С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.
Напомним, в зоне ООС за минувшие сутки 8 обстрелов, потерь нет, украинские военные ранили двух оккупантов
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