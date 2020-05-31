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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 18:14 2

Боевики дважды обстреляли украинские позиции, потерь нет, - штаб

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31 мая 2020, 18:14 2
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Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролируемой
Фото: flickr
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины вовремя реагировали на вражеские провокации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

Наши воины заставили противника прекратить свои агрессивные действия, потери оккупантов уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении штаба.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, в зоне ООС за минувшие сутки 8 обстрелов, потерь нет, украинские военные ранили двух оккупантов


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