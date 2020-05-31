В зоне ООС за минувшие сутки 8 обстрелов, потерь нет
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Недалеко от Авдеевки противник в утренние часы стрелял из минометов калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал наши оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На подступах к Орехово оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по нашим позициям противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вольного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.
Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов", - говорится в сообщении.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Ситуация в районе проведения операции контролируется Объединенными силами.
Напомним, 29 мая боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранение.
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