В зоне ООС за минувшие сутки 8 обстрелов, потерь нет

Украинские военные ранили двух оккупантов

Фото: flickr

Украинские военные ранили двух оккупантов

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от Авдеевки противник в утренние часы стрелял из минометов калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал наши оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На подступах к Орехово оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по нашим позициям противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вольного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов", - говорится в сообщении.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Ситуация в районе проведения операции контролируется Объединенными силами.

Напомним, 29 мая боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранение.