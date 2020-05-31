Бойовики двічі обстріляли українські позиції, втрат нема - штаб
31 травня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, українські воїни вчасно реагували на ворожі провокації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.
Наші воїни змусили противника припинити свої агресивні дії, втрати окупантів уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - йдеться в повідомленні штабу.
Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, в зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає, українські військові поранили двох окупантів.
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