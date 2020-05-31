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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 18:14 2

Бойовики двічі обстріляли українські позиції, втрат нема - штаб

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31 травня 2020, 18:14 2
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Ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою
Фото: flickr
Ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

31 травня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, українські воїни вчасно реагували на ворожі провокації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Наші воїни змусили противника припинити свої агресивні дії, втрати окупантів уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - йдеться в повідомленні штабу.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, в зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає, українські військові поранили двох окупантів.


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