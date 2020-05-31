В зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає

Українські військові поранили двох окупантів

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Українські військові поранили двох окупантів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Ситуація в районі проведення операції контролюється Об’єднаними силами.

Нагадаємо, 29 травня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих, один військовослужбовець отримав поранення.