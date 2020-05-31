10:43  31 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 468 нових випадків
16:42  30 травня
Більше мільйона доларів доходів: президент Зеленський показав декларацію за рік
10:25  31 травня
В зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 10:25 6

В зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає

Читайте также
на русском языке
31 травня 2020, 10:25 6
Читайте также на русском языке
Українські військові поранили двох окупантів
Фото: flickr
Українські військові поранили двох окупантів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Ситуація в районі проведення операції контролюється Об’єднаними силами.

Нагадаємо, 29 травня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих, один військовослужбовець отримав поранення.


Донбас ООС війна обстріли АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі без електрики залишилися 53 населених пункти
30 травня 2020, 11:12
Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів
30 травня 2020, 10:06
В зоні ООС за добу 5 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
29 травня 2020, 18:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 травня 2020, 20:04
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »