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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 18:57 2

В зоне ООС за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь - штаб

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29 мая 2020, 18:57 2
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Украинские военные вели ответный огонь, потери противника уточняются
Фото: flickr
Украинские военные вели ответный огонь, потери противника уточняются

29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Богдановки и Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - с подствольных гранатометов.

Вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. С начала суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, ранее в зоне действия Операции объединенных сил на Донбассе за предыдущие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушали режим прекращения огня.


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