В зоне ООС за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь - штаб
29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Богдановки и Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - с подствольных гранатометов.
Вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия, потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. С начала суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.
Напомним, ранее в зоне действия Операции объединенных сил на Донбассе за предыдущие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушали режим прекращения огня.
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