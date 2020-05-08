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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
08 мая 2020, 15:54 2

В Украине начали реструктуризацию предприятий "Укроборонпрома"

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08 мая 2020, 15:54 2
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28 предприятий концерна "Укроборонпром" передадут в подчинение других государственных органов
28 предприятий концерна "Укроборонпром" передадут в подчинение других государственных органов

В ГК "Укроборонпром" начали процесс реструктуризации оборонных предприятий, что находятся в управлении Концерна. Речь идет о предприятиях, которые по итогам анализа будут реорганизованы или переданы в управление другим органам государственной власти

О реструктуризации сообщает пресс-служба концерна, пишет Regionews.

Такое решение в Концерне приняли по результатам триаж-анализа, утвержденного наблюдательным советом Укроборонпрома, рассказал заместитель генерального директора по трансформации УОП Роман Бондарь.

Триаж-анализ – это комплексная оценка 137 предприятий Концерна по 9 параметрам. Анализ показал реальное состояние предприятий оборонной отрасли. Позволил нам выделить жизнеспособные и определиться с приоритетностью реорганизации тех, которые являются проблемными", – сказал Роман Бондарь.

По результатам анализа в Укроборонпроме создали 3 условные группы компаний: для развития, оздоровления и переподчинения.

В группу развития включены 38 предприятий с совокупным чистым доходом 35 млрд. грн. или 88% дохода Концерна. Предприятия этой группы войдут в 6 отраслевых бизнес-единиц: ракетостроительную, авиационную, авиаремонтную, бронетанковую, радарных и морских систем.

В группу реструктуризации включены 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд. грн. или 12% от всех доходов Концерна. Предприятия этой группы в Концерне планируют финансово оздоравливать и реорганизовывать.

В группу переподчинения внесли 28 предприятий с совокупным чистым доходом 29 млн. грн, на которых работают всего 253 работника. Предприятия этой группы утратили свое значение для обороноспособности страны, не ведут экономической активности, давно не выполняют государственного оборонного заказа, ничего не производят и тем более не экспортируют. Они будут переданы в Фонд государственного имущества Украины или других государственных органов.

В частности, мы уже передали пакеты документов 21 "мертвого” предприятия в Фонд госимущества, где они должны получить "вторую жизнь”. Два предприятия будут переданы в Государственного космического агентства, 5 – на ликвидацию", - сообщил Бондарь.

В Концерне есть также 21 предприятие, которое осталось на оккупированных территориях. По мнению Укроборонпрома, они могут быть подчинены профильному министерству, однако, для этого нужна определенная законодательная база, которой сейчас нет.

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