Любителя сэлфи в маршрутках нардепа Тищенко заметили с двумя медведями
Народный депутат от "Слуги народа" и известный ресторатор Николай Тищенко уже не в первый раз попадает в объективы фотокамер столичных журналистов и простых перехожих. Вот и в этот раз, любителя сэлфи в маршрутках и метро, обнаружили рядом с элитным бизнес-центром IQ в компании двух плюшевых медведей.
Об этом сообщает RegioNews.
На фотографии видно, как потенциальный кандидат в мэры города Киева несет в обнимку двух плюшевых медведей с подарочными коробками красного и розового цвета. Кому предназначаются данные подарки остается лишь догадываться.
Напомним, ранее нардеп Тищенко был земечен в маршрутном такси, в котором он ездил, якобы как обычный житель Киева. По словам же самого Тищенка, он проверял санитарные условия в транспорте.
После случая с маршруткой, его заметили делающим сэлфи в столичном метрополитене. Также Тищенко видели в компании советника главы ОП Михаила Подоляка, который по словам нардепа Гео Лероса является "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть".
Помимо этого Тищенко известен как владелец ресторана "Велюр", который попал в громкий скандал с работой во время карантина - заведение облсуживало бизнесменов и политиков.
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