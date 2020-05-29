Любителя сэлфи в маршрутках нардепа Тищенко заметили с двумя медведями

Один медведь был красным, второй - розовым

Фото: RegioNews

Один медведь был красным, второй - розовым

Народный депутат от "Слуги народа" и известный ресторатор Николай Тищенко уже не в первый раз попадает в объективы фотокамер столичных журналистов и простых перехожих. Вот и в этот раз, любителя сэлфи в маршрутках и метро, обнаружили рядом с элитным бизнес-центром IQ в компании двух плюшевых медведей.

Об этом сообщает RegioNews.

На фотографии видно, как потенциальный кандидат в мэры города Киева несет в обнимку двух плюшевых медведей с подарочными коробками красного и розового цвета. Кому предназначаются данные подарки остается лишь догадываться.

Напомним, ранее нардеп Тищенко был земечен в маршрутном такси, в котором он ездил, якобы как обычный житель Киева. По словам же самого Тищенка, он проверял санитарные условия в транспорте.

После случая с маршруткой, его заметили делающим сэлфи в столичном метрополитене. Также Тищенко видели в компании советника главы ОП Михаила Подоляка, который по словам нардепа Гео Лероса является "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть".

Помимо этого Тищенко известен как владелец ресторана "Велюр", который попал в громкий скандал с работой во время карантина - заведение облсуживало бизнесменов и политиков.

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