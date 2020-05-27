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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
27 мая 2020, 12:52 4

Днепропетровский облсовет купит открытки по 115 гривен за штуку

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27 мая 2020, 12:52 4
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Также Днепропетровский облсовет заказал рекламу своей деятельности почти на 200 тысяч гривен
На фото: Святослав Олейник
Также Днепропетровский облсовет заказал рекламу своей деятельности почти на 200 тысяч гривен

Днепропетровский областной совет планирует закупить 70 поздравительных открыток по 115 гривен за штуку, а также рекламировать себя в СМИ и соцсетях за 200 тысяч гривен.

Об этом пишет издание 49000.com.ua со ссылкой на данные тендеров на портале ProZorro, сообщает RegioNews.

Открытки будут раздавать на протокольных мероприятиях с участием представителей местного самоуправления. Какие это конкретно мероприятия — неизвестно. Открытки по 115 гривен будут собой представлять собой изделие из картона размером 260*260 с лазерной резкой и вкладышем, весом в 120 грамм.

В общем, открытки обойдутся налогоплательщикам в 8 тысяч гривен.

Днепропетровский облсовет также заказал рекламу своих выступлений и интервью в соцсетях, на радио и интернет-ресурсах почти на 200 тысяч гривен.

То есть любой пост на рекламе в Facebook, стоит налогоплательщикам Днепропетровской области 1,8 тысяч гривен. Всего облсовет заказал продвижение 100 таких постов компании Dash Digital Agency.

Причем, речь идет не только о важной информации для жителей региона, но и политических заявлениях Олейника в его разборках с городской властью Днепра и самопиаре, явно нацеленном на предвыборную кампанию", - пишут журналисты издания 49000.

Из бюджета оплачивается не только реклама, но и, собственно, создание контента. Мало того, на подряды подтягивают друзей связанного с Олейником нардепа Кирилла Нестеренко.

Всего Днепропетровский облсовет с момента назначения его главой Святослава Олейника в ноябре 2019 года за счет бюджета пропиарился на 1,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Луганская ОГА потратила пять миллионов на пиар во время карантина


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