Днепропетровский облсовет купит открытки по 115 гривен за штуку

Также Днепропетровский облсовет заказал рекламу своей деятельности почти на 200 тысяч гривен

На фото: Святослав Олейник

Также Днепропетровский облсовет заказал рекламу своей деятельности почти на 200 тысяч гривен

Днепропетровский областной совет планирует закупить 70 поздравительных открыток по 115 гривен за штуку, а также рекламировать себя в СМИ и соцсетях за 200 тысяч гривен.

Об этом пишет издание 49000.com.ua со ссылкой на данные тендеров на портале ProZorro, сообщает RegioNews.

Открытки будут раздавать на протокольных мероприятиях с участием представителей местного самоуправления. Какие это конкретно мероприятия — неизвестно. Открытки по 115 гривен будут собой представлять собой изделие из картона размером 260*260 с лазерной резкой и вкладышем, весом в 120 грамм.

В общем, открытки обойдутся налогоплательщикам в 8 тысяч гривен.

Днепропетровский облсовет также заказал рекламу своих выступлений и интервью в соцсетях, на радио и интернет-ресурсах почти на 200 тысяч гривен.

То есть любой пост на рекламе в Facebook, стоит налогоплательщикам Днепропетровской области 1,8 тысяч гривен. Всего облсовет заказал продвижение 100 таких постов компании Dash Digital Agency.

Причем, речь идет не только о важной информации для жителей региона, но и политических заявлениях Олейника в его разборках с городской властью Днепра и самопиаре, явно нацеленном на предвыборную кампанию", - пишут журналисты издания 49000.

Из бюджета оплачивается не только реклама, но и, собственно, создание контента. Мало того, на подряды подтягивают друзей связанного с Олейником нардепа Кирилла Нестеренко.

Всего Днепропетровский облсовет с момента назначения его главой Святослава Олейника в ноябре 2019 года за счет бюджета пропиарился на 1,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Луганская ОГА потратила пять миллионов на пиар во время карантина