Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Верховную Раду – СМИ

По информации некоторых изданий Олег Ляшко точно будет участвовать в довыборах по округу погибшего Валерия Давиденко

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По информации некоторых изданий Олег Ляшко точно будет участвовать в довыборах по округу погибшего Валерия Давиденко

На довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы "Довира" Валерия Давыденко, ВО "Батькивщина" поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом пишет издание "ГОРДОН" со ссылкой на свои источники, сообщает RegioNews.

Собеседник издания отметил, что Ляшко точно примет участие в довыборах.

То, что еще не все знают: Юлия Тимошенко поддержит Ляшко, а кандидата от "Батькивщини" на округе не будет. Кстати, в первом туре президентских выборов [в 2019 году] Тимошенко взяла на округе первое место. Вторым был Зеленский, третьим – Ляшко", – напомнил источник.

Собеседник уверен, что потенциальный кандидат от правящей партии "Слуга народа", скорее всего, проиграет на довыборах.

Сумарно рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе больше 40%", – сказал источник.

Следует отметить, что Ляшко уже избирался в Раду по этому округу в 2012 году.

Напомним, довыборы в одномандатном округе №208 в Черниговской области парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы "Довира" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Напомним, вечером в субботу, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко. Вчера, 25 мая, с ним простились в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.

На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".

Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.

Также появилась версия, что смерть Давиденко может быть связана с крупными хищениями в Аграрном фонде.