10:13  27 мая
Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на президента Зеленского
09:51  27 мая
В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека
16:21  27 мая
Кировоградщине выделили 50 млн гривен для предоставления помощи по частичной безработице
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
27 мая 2020, 17:35 1

Правоохранители трех областей изъяли 60 тонн фальшивого алкоголя

Читайте також
українською мовою
27 мая 2020, 17:35 1
Читайте також українською мовою
Общая стоимость изъятого – свыше 3,5 миллиона гривен
Общая стоимость изъятого – свыше 3,5 миллиона гривен

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.

Во время обысков в складских помещениях обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

Устанавливаются суммы убытков государственного бюджета из-за действия злоумышленников. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Донбассе нелегальные АЗС сбывали топливо сомнительного качества .


Житомирская область Черкасская область Полтавская область алкоголь фальсификат криминал акцизные марки акциз бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе нелегальные АЗС сбывали топливо сомнительного качества
27 мая 2020, 17:18
Кировоградщине выделили 50 млн гривен для предоставления помощи по частичной безработице
27 мая 2020, 16:21
Массовое убийство на Житомирщине: семерых погибших похоронили в Киеве
26 мая 2020, 20:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 мая 2020, 21:55
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Все досье »