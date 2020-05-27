Правоохранители трех областей изъяли 60 тонн фальшивого алкоголя

Общая стоимость изъятого – свыше 3,5 миллиона гривен

Общая стоимость изъятого – свыше 3,5 миллиона гривен

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.

Во время обысков в складских помещениях обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

Устанавливаются суммы убытков государственного бюджета из-за действия злоумышленников. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Донбассе нелегальные АЗС сбывали топливо сомнительного качества .