Правоохранители трех областей изъяли 60 тонн фальшивого алкоголя
Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.
Во время обысков в складских помещениях обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.
Устанавливаются суммы убытков государственного бюджета из-за действия злоумышленников. Продолжается досудебное следствие.
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