В зоне ООС боевики обстреляли участок разведения войск
27 мая вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрелы позиций Объединенных сил.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Новотроицкого противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенных минометов калибра 82 мм. В ответ украинские военные открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
Также, вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.
Такие провокации в очередной раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" соблюдался", - говорится в сообщении.
С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, в течение прошедших суток боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
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