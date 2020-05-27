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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 18:26 12

В зоне ООС боевики обстреляли участок разведения войск

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27 мая 2020, 18:26 12
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Потерь среди украинских военных нет
Фото: flickr
Потерь среди украинских военных нет

27 мая вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Новотроицкого противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенных минометов калибра 82 мм. В ответ украинские военные открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

Также, вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия.

Такие провокации в очередной раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" соблюдался", - говорится в сообщении.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, в течение прошедших суток боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.


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