В зоні ООС бойовики обстріляли ділянку розведення військ

Втрат серед українських військових немає

Фото: flickr

Втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Новотроїцького противник вів вогонь із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського ворог обстріляв позиції Збройних Сил України із заборонених мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські військові відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

Також, збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.

Такі провокації вкотре свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. На ділянках розведення №1 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - йдеться в повідомленні.

Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.