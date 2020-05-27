Ситуация на Донбассе: за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий
В течение прошедших суток боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы украинских позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.
Стреляли в районе населенных пунктов Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевка и у Марьинки.
По данным разведки, за прошедшие сутки наши военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.
С начала суток оккупационные войска активности не проявляли.
Напомним, ранее сообщалось, что в штабе ООС проинформировали о новом случае заболевания коронавирусом среди военных.
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