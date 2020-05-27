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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 18:13 2

Грузія обіцяє повернути посла в Україну найближчим часом

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27 травня 2020, 18:13 2
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Його відкликали через отриманні Міхеїлом Саакашвілі посади в Уряді
Фото: Facebook
Його відкликали через отриманні Міхеїлом Саакашвілі посади в Уряді

Міністерство закордонних справ Грузії обіцяє не затягувати з поверненням свого посла в Україну.

Про це повідомляє портал "Грузія Онлайн", передає RegioNews.

За словами міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані, стратегічне партнерство з Україною перегляду не підлягає попри призначення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету з реформ.

Ви знаєте, що ми почали консультації з послом в Україні. Звичайно, нам потрібно обговорити багато питань. Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглянуто не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ - це переглядатися не буде", - заявив Давид Залкаліані.

Він додав, що рішення про призначення Саакашвілі створило деякі проблеми, тому грузинській стороні потрібно було серйозно обговорити це питання з послом.

Він запевнив, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

8 травня Грузія відкликала посла з України для проведення консультацій після призначення Саакашвілі у Нацраду реформ.


Грузія Україна посол Михаїл Саакашвілі
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