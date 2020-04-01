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Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко
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01 апреля 2020, 17:39 5

Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко

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01 апреля 2020, 17:39 5
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Печерский районный суд Киева на заседании 1 апреля продлил арест одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года
Фото: facebook/freeDrKuzmenko
Печерский районный суд Киева на заседании 1 апреля продлил арест одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на страницу "Free Dr Kuzmenko" в Facebook, где и транслировалось заседание, которое проходило в закрытом формате из-за карантина.

"В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения отказать, ходатайство следователя удовлетворить - продлить срок содержания под стражей подозреваемой до 30 мая включительно", - заявил следственный судья Олег Белоцерковец.

Отметим, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, в деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжается процесс рассекречивания материалов более 500 негласных следственных (розыскных) действий.

4 марта в Харькове у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, прошли обыски.

СПРАВКА: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.


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