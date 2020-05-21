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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 14:49 5

Супрун заявила, что против нее готовят информационную атаку

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21 мая 2020, 14:49 5
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Она посоветовала журналистам сообщать о таких случаях
Фото: Facebook
Она посоветовала журналистам сообщать о таких случаях

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что против нее готовится информационная атака.

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что на меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз. Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались", - рассказала Супрун.

Она добавила, что время с этим бороться и называть вещи своими именами. Также она дала совет всем, кто работает в медиа, или причастен к этой сфере, что делать, если им будут предлагать готовить информационную кампанию.

Предлагаю вам решение. Если у вас есть информация о людях, которые являются организаторами или непосредственными исполнителями подобного рода заказов, - можете написать на мейл.

Ульяна Супрун заверила, что гарантирует анонимность в таких случаях, и призвала журналистов не бояться быть примером.

Напомним, ранее Супрун рассказала о довольно странном приглашении от председателя Офиса президента Андрея Ермака в Национальный совет реформ Саакашвили.


Украина Минздрав СМИ Ульяна Супрун
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