Супрун заявила, что против нее готовят информационную атаку
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что против нее готовится информационная атака.
Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.
Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что на меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз. Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались", - рассказала Супрун.
Она добавила, что время с этим бороться и называть вещи своими именами. Также она дала совет всем, кто работает в медиа, или причастен к этой сфере, что делать, если им будут предлагать готовить информационную кампанию.
Предлагаю вам решение. Если у вас есть информация о людях, которые являются организаторами или непосредственными исполнителями подобного рода заказов, - можете написать на мейл.
Ульяна Супрун заверила, что гарантирует анонимность в таких случаях, и призвала журналистов не бояться быть примером.
Напомним, ранее Супрун рассказала о довольно странном приглашении от председателя Офиса президента Андрея Ермака в Национальный совет реформ Саакашвили.
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