Коронавирус в Украине: за сутки - 476 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки зафиксировано 15 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания

pixabay.com

За прошедшие сутки зафиксировано 15 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания

В Украине на утро 21 мая зафиксировано 19 706 заболевших. Из них 1405 детей и 3833 медработника. За минувшие сутки заболело 476 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. Выздоровели 272 человека", - говорится в сообщении.

В целом за время пандемии выздоровели 6 227 человек, умерли - 579.

Больше всего случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 70, Киевской области - 55, Черновицкой - 46 и городе Киев - 65.

За предыдущие сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР – 9 361.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)

Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)

Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)

Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)

Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)

Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)

г. Киев - 2475 (315 выздоровели)

Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)

Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)

Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)

Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)

Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)

Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)

Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)

Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)