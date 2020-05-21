Коронавирус в Украине: за сутки - 476 новых случаев COVID-19
В Украине на утро 21 мая зафиксировано 19 706 заболевших. Из них 1405 детей и 3833 медработника. За минувшие сутки заболело 476 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. Выздоровели 272 человека", - говорится в сообщении.
В целом за время пандемии выздоровели 6 227 человек, умерли - 579.
Больше всего случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 70, Киевской области - 55, Черновицкой - 46 и городе Киев - 65.
За предыдущие сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР – 9 361.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)
- Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)
- Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)
- Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)
- Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)
- г. Киев - 2475 (315 выздоровели)
- Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)
- Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)
- Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)
- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)
- Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)
- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)
- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)
- Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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