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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 14:49 5

Супрун заявила, що проти неї готують інформаційну атаку

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21 травня 2020, 14:49 5
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Вона порадила журналістам повідомляти про такі випадки
Фото: Facebook
Вона порадила журналістам повідомляти про такі випадки

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що проти неї готується інформаційна атака.

Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше. Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки — завжди відмовлялись", - розповіла Супрун.

Вона додала, що час з цим боротися та називати речі своїми іменами. Також вона дала пораду всім, хто працює в медіа, чи дотичний до цієї сфери, що робити, якщо їм будуть пропонувати готувати інформаційну кампанію.

Пропоную вам рішення. Якщо у вас є інформація про людей, які є організаторами чи безпосередніми виконавцями подібного роду замовлень, — можете написати на мейл.

Уляна Супрун запевнила, що гарантує анонімність у таких випадках, і закликала журналістів не боятися бути прикладом.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла про доволі дивне запрошення від голови Офісу президента Андрія Єрмака до Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.


Україна МОЗ ЗМІ Уляна Супрун
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