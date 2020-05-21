Супрун заявила, що проти неї готують інформаційну атаку

Вона порадила журналістам повідомляти про такі випадки

Фото: Facebook

Вона порадила журналістам повідомляти про такі випадки

Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше. Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки — завжди відмовлялись", - розповіла Супрун.

Вона додала, що час з цим боротися та називати речі своїми іменами. Також вона дала пораду всім, хто працює в медіа, чи дотичний до цієї сфери, що робити, якщо їм будуть пропонувати готувати інформаційну кампанію.

Пропоную вам рішення. Якщо у вас є інформація про людей, які є організаторами чи безпосередніми виконавцями подібного роду замовлень, — можете написати на мейл.

Уляна Супрун запевнила, що гарантує анонімність у таких випадках, і закликала журналістів не боятися бути прикладом.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла про доволі дивне запрошення від голови Офісу президента Андрія Єрмака до Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.