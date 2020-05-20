Евросоюз окончательно одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда помощи

Поддержка поможет покрыть финансовые потребности, которые выросли из-за эпидемии коронавируса

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Поддержка поможет покрыть финансовые потребности, которые выросли из-за эпидемии коронавируса

Совет Европейского Союза окончательно одобрил решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, завершив законодательную процедуру", - написал Кулеба.

Он поблагодарил за солидарность и дружбу, которые Евросоюз демонстрирует в борьбе с пандемией COVID19 и ее экономическими последствиями.

Согласно сообщению на сайте Европейского Совета, было принято решение о предоставлении помощи в размере 3 миллиарда евро для десяти стран. Заем получат:

Албания: 180 миллионов евро;

Босния и Герцеговина: 250 миллионов евро;

Грузия: 150 миллионов евро;

Иордания: 200 миллионов евро;

Косово: 100 миллионов евро;

Молдова: 100 миллионов евро;

Черногория: 60 миллионов евро;

Северная Македония: 160 млн. евро;

Тунис: 600 миллионов евро.

В Европейском Совете отмечают, что такая поддержка поможет этим странам в покрытии немедленных финансовых потребностей, которые существенно выросли в результате вспышки коронавируса.

Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією #COVID19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині #РазомПротиКоронавірусу — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 20, 2020

Напомним, послы стран Евросоюза поддержали предложение предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи 10 странам, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.