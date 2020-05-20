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ООС: потерь среди защитников нет, трое оккупантов ранены
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20 мая 2020, 08:32 3

ООС: потерь среди защитников нет, трое оккупантов ранены

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20 мая 2020, 08:32 3
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Режим прекращения огня нарушен в очередной раз
Фото: Facebook/ООС
Режим прекращения огня нарушен в очередной раз

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили 10 раз режим прекращения огня, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, огонь велся из 120 мм минометов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки. В районе оперативно-тактической группировки "Север" обстрел был у Орехового и Новотошковского.

За предыдущие и с начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Отмечается, что украинские воины ранили трех российских оккупантов. Всего противником было выпущено 67 мин.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Напомним, накануне боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями вооружения.


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