Журналист представился Ермаком и заставил "слугу народа" Богуцкую удалить фото в "маске-сеточке"

Богуцкая отредактировала свой пост и удалила фото

Фото: Facebook

Богуцкая отредактировала свой пост и удалила фото

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила скандальное фото в "маске-сеточке" по просьбе якобы руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в Facebook сообщил журналист Валентин Чернявский, передает RegioNews.

На заседание Верховной Рады 19 мая она пришла в вязаной розовой маске с большими отверстиями, что спровоцировало общественный резонанс. Также соответствующую фотографию депутат разместила на своей странице в Facebook.

Позже журналист Валентин Чернявский позвонил Богуцкой и представился руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

От имени Ермака он попросил Богуцкую "не позорить партию", и удалить скандальную фотографию. Он также сказал, что позвонить якобы его попросил президент Зеленский.

Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", - сказал Чернявский в телефонном разговоре с Богуцкой.



Считая, что к ней позвонил действительно Андрей Ермак, Богуцкая отредактировала свой пост и удалила фото, теперь он выглядит так:

Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", - прокомментировал ситуацию у себя в Facebook Валентин Чернявский.

Напомним, 19 мая в официальном пресс-релизе Офиса президента забыли упомянуть про участие Андрея Ермака в важной встрече.