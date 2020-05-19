Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект о двойном гражданстве
Народные депутаты решили снять с рассмотрения законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию заседания Рады.
Соответствующее предложение озвучил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Отмечается, что он не ставил это на голосование, а просто сообщил, что законопроект снимается сегодня с рассмотрения.
Было предложение - оно звучало на согласительном совете. После этого и на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп также обсуждалось - это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения так называемые вопросы двойного гражданства", - сказал Разумков.
Напомним, проектом закона предполагалось расширение круга оснований для приобретения гражданства Украины детьми, в том числе в результате усыновления, установления опеки, попечительства. В то же время, как говорится в заключении к законопроекту Главного научно-экспертного управления ВР, законопроект содержит целый ряд дискуссионных норм, которые, в случае их принятия, приведут к росту числа случаев множественного гражданства в Украине.
Напомним, за подделку документов при получении гражданства Венгрии разыскивают дочку экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка.
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