Журналіст представився Єрмаком і змусив "слугу народу" Богуцьку видалити фото в "масці-сіточці"

Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото

Фото: Facebook

Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька видалила скандальне фото в "масці-сіточці" на прохання нібито керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це в Facebook повідомив журналіст Валентин Чернявский, передає RegioNews.

На засідання Верховної Ради 19 травня вона прийшла у в'язаній рожевій масці з великими отворами, що спровокувало суспільний резонанс. Також відповідну фотографію депутатка розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Згодом журналіст Валентин Чернявський зателефонував Богуцькій і представився керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Від імені Єрмака він попросив Богуцьку "не ганьбити партію", і видалити скандальну фотографію. Він також сказав, що подзвонити нібито його попросив президент Зеленський.

Ти навіщо нашу партію ганьбиш, скажи мені будь ласка? Ну що це за маски у Верховній Раді. Мало скандалів? Мене Вова попросив набрати тебе і сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію", - сказав Чернявський в телефонній розмові з Богуцькою.



Вважаючи, що до неї зателефонував дійсно Андрій Єрмак, Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото, тепер він виглядає так:

Андрій Єрмак творить чудеса. Депутат Ліза Богуцька так злякалася дзвінка від нього, що маску-авоську прибрала", - прокоментував ситуацію у себе в Facebook Валентин Чернявський.

Нагадаємо, 19 травня в офіційному пресрелізі Офісу президента забули згадати про участь Андрія Єрмака у важливій зустрічі.