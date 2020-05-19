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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 21:28 17

Журналіст представився Єрмаком і змусив "слугу народу" Богуцьку видалити фото в "масці-сіточці"

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19 травня 2020, 21:28 17
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Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото
Фото: Facebook
Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька видалила скандальне фото в "масці-сіточці" на прохання нібито керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це в Facebook повідомив журналіст Валентин Чернявский, передає RegioNews.

На засідання Верховної Ради 19 травня вона прийшла у в'язаній рожевій масці з великими отворами, що спровокувало суспільний резонанс. Також відповідну фотографію депутатка розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Згодом журналіст Валентин Чернявський зателефонував Богуцькій і представився керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Від імені Єрмака він попросив Богуцьку "не ганьбити партію", і видалити скандальну фотографію. Він також сказав, що подзвонити нібито його попросив президент Зеленський.

Ти навіщо нашу партію ганьбиш, скажи мені будь ласка? Ну що це за маски у Верховній Раді. Мало скандалів? Мене Вова попросив набрати тебе і сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію", - сказав Чернявський в телефонній розмові з Богуцькою.


Вважаючи, що до неї зателефонував дійсно Андрій Єрмак, Богуцька відредагувала свій пост і видалила фото, тепер він виглядає так:

Андрій Єрмак творить чудеса. Депутат Ліза Богуцька так злякалася дзвінка від нього, що маску-авоську прибрала", - прокоментував ситуацію у себе в Facebook Валентин Чернявський.

Нагадаємо, 19 травня в офіційному пресрелізі Офісу президента забули згадати про участь Андрія Єрмака у важливій зустрічі.


Офіс президента Верховна Рада маски Денис Єрмак Єлізавета Богуцька
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