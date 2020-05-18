За добу в зоні ООС три обстріли, втрат немає
18 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. Біля населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, а захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами.
У відповідь на обстріли наші підрозділи відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Втрати противника уточнються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
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