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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 18:54 3

За добу в зоні ООС три обстріли, втрат немає

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18 травня 2020, 18:54 3
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Українські воїни давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами
Фото: flickr
Українські воїни давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами

18 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. Біля населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, а захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами.

У відповідь на обстріли наші підрозділи відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Втрати противника уточнються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.


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