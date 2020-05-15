Госстат: ВВП Украины с начала года просел на 0,8%

Чиновники сообщили о растущем дефиците экспорта

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Чиновники сообщили о растущем дефиците экспорта

С начала года ВВП Украины продемонстрировал снижение. При этом за год показатель упал на 1,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает RegioNews.

В Госстате заявили, что за первый квартал 2020 года реальный ВВП снизился на 0,8% (если сравнивать с показателями на конец 2019).

Кроме того, с начала года снизился экспорт. Украина потеряла 6,4% - а это более пяти с половиной миллиардов долларов. Единственная категория, которая не пострадала из-за карантина, это экспорт услуг.

При этом импорт сохранил свои позиции. Таким образом, дефицит внешней торговли вырос более чем в полтора раза, и составляет сегодня почти миллиард долларов.

Напомним, ранее свою оценку экономической ситуации обнародовали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Там заявили, что больше всех пострадали сфера пассажирских перевозок, машиностроения и строительства жилых домов.