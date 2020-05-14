В зоне ООС погиб украинский военный, двое получили ранения - штаб
На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Возле Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал наши позиции из гранатометов.
Вблизи Крымского дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов.
По окрестностям Орехово оккупанты применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Рядом с Катериновкой обстрелы велись из 82-мм минометов, а по окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один украинский защитник погиб.
По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня около Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого и Хутора Вольного. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, 13 мая в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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