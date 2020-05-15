На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
Станом на ранок 15 травня в зоні проведення ООС зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, збройні формування Російської Федерації стріляли із заборонених мінометів.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Противник вів вогонь неподалік Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем. Оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82 мм мінометів та гранатометів.
Поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети, а біля Водяного – великокаліберні кулемети.
Збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь в районі Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.
Неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82 мм міномети, а також станкові протитанкові гранатомети.
По околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділи Об’єднаних сил на всі спроби загострити ситуацію оперативно реагували з наявних вогневих засобів. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, 14 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
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