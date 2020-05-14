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14 мая 2020, 14:55 22

"Антиколомойский" закон решили обжаловать в суде - ОАСК

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14 мая 2020, 14:55 22
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Иск подал народный депутат
Фото: Facebook Окружний адміністративний суд міста Києва
Иск подал народный депутат

Через день после голосования за “антиколомойский” закон в суде появился иск с требованием отменить результаты рассмотрения.

Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева, передает RegioNews.

Истцом оказался внефракционный народный депутат Антон Поляков, а ответчиками - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Нардеп Поляков считает противоправными действия спикера, а организацию внеочередного заседания - ненадлежащей. Соответственно, суд просят признать противоправным рассмотрение законопроекта и принятие в первом чтении и за основу. А председателя финансового комитета обвиняют в несоблюдении регламента.

Суд решает вопрос об открытии административного производства.

Напомним, сразу после голосования в Минюсте заявили, что ждут иски в Конституционном суде и даже в Европейском суде по правам человека.


суд закон Верховная Рада
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