"Антиколомойский" закон решили обжаловать в суде - ОАСК

Иск подал народный депутат

Фото: Facebook Окружний адміністративний суд міста Києва

Иск подал народный депутат

Через день после голосования за “антиколомойский” закон в суде появился иск с требованием отменить результаты рассмотрения.

Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева, передает RegioNews.

Истцом оказался внефракционный народный депутат Антон Поляков, а ответчиками - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Нардеп Поляков считает противоправными действия спикера, а организацию внеочередного заседания - ненадлежащей. Соответственно, суд просят признать противоправным рассмотрение законопроекта и принятие в первом чтении и за основу. А председателя финансового комитета обвиняют в несоблюдении регламента.

Суд решает вопрос об открытии административного производства.

Напомним, сразу после голосования в Минюсте заявили, что ждут иски в Конституционном суде и даже в Европейском суде по правам человека.