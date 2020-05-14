"Антиколомойский" закон решили обжаловать в суде - ОАСК
Через день после голосования за “антиколомойский” закон в суде появился иск с требованием отменить результаты рассмотрения.
Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева, передает RegioNews.
Истцом оказался внефракционный народный депутат Антон Поляков, а ответчиками - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Нардеп Поляков считает противоправными действия спикера, а организацию внеочередного заседания - ненадлежащей. Соответственно, суд просят признать противоправным рассмотрение законопроекта и принятие в первом чтении и за основу. А председателя финансового комитета обвиняют в несоблюдении регламента.
Суд решает вопрос об открытии административного производства.
Напомним, сразу после голосования в Минюсте заявили, что ждут иски в Конституционном суде и даже в Европейском суде по правам человека.
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