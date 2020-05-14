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В зоні ООС загинув український військовий, двоє отримали поранення - штаб
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 травня 2020, 08:53 22

В зоні ООС загинув український військовий, двоє отримали поранення - штаб

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14 травня 2020, 08:53 22
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Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь
Фото: flickr
Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь

На Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів.

Поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч із Катеринівкою обстріли велися із 82 мм мінометів, а по околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, ще один український захисник загинув.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню біля Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого та Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Також по інформації місії ОБСЄ, було підтверджено повідомлення про поранення жінки і дівчини внаслідок обстрілу 7 травня села Саханка Новоазовського району. Медперсонал лікарні в Новоазовську повідомив, що у жінки був струс мозку, а у дівчини - осколкове поранення голови і струс мозку.

Нагадаємо, 13 травня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.


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