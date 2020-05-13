Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен
По состоянию на утро 13 мая в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
У Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем.
По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм. Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс и гранатометы.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и оккупанты свернули свою активность.
По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ, враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обошлось без потерь среди украинских военных.
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