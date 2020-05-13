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Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 мая 2020, 08:54 12

Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен

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13 мая 2020, 08:54 12
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Украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов
Фото: flickr
Украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов

По состоянию на утро 13 мая в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

У Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем.

По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм. Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс и гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и оккупанты свернули свою активность.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ, враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обошлось без потерь среди украинских военных.


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