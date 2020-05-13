Війна на Донбасі: 9 обстрілів, один військовий поранений

Українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів

Фото: flickr

Українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів

Станом на ранок 13 травня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Павлополя та двічі поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем.

По околицях Опитного окупанти задіяли великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ворог двічі обстріляв оборонців Кримського, використавши міномети калібру 120 мм. Поруч із Луганським окупанти тричі порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, протитанковий ракетний комплекс і гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож окупанти згорнули свою активність.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 11 травня бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Обійшлося без втрат серед українських військовиків.