ООС: оккупанты применили БМП и гранатометы
На протяжении 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обошлось без потерь среди украинских военных.
Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Неподалеку Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитниках Старогнатовки вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Южное противник для обстрелов применял гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.
От начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, ранее боевики РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных.
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