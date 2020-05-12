ООС: оккупанты применили БМП и гранатометы

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет

На протяжении 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитниках Старогнатовки вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Южное противник для обстрелов применял гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее боевики РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных.