Социологи опубликовали новый рейтинг: на досрочных выборах в Раду проходят четыре партии
Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 25 апреля был проведен опрос о поддержке политических лидеров и партий. По его данным, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сообщает RegioNews.
Известно, что за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:
- 18,5% - за партию "Слуга народа",
- 9% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
- 8,7% - за партию "Европейская солидарность",
- 6,8% - за партию "Батькивщина",
- 2,1% - за "Партию Шария",
- 2% - за партию "Голос",
- 1,9% - за партию "Сила и честь",
- 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 1,4% - за партию "Гражданская позиция",
- 1,2% - за партию "Свобода",
- 1% - за партию "Оппозиционный блок",
- за другие партии - всего 2,8%,
- 4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 24,5% - не определились, за кого голосовать,
- 3% - отказались отвечать на вопрос,
- 10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получаются следующие результаты::
- 32,6% - за партию "Слуга народа",
- 15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
- 15,2% - за партию "Европейская солидарность",
- 12% - за партию "Батькивщина",
- 3,6% - за "Партию Шария",
- 3,5% - за партию "Голос",
- 3,4% - за партию "Сила и честь",
- 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 2,5% - за партию "Гражданская позиция",
- 2% - за партию "Свобода",
- 1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
- за другие партии - всего 5%.
Отмечается, что КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
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