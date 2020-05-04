09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
04 мая 2020, 14:36 13

Социологи опубликовали новый рейтинг: на досрочных выборах в Раду проходят четыре партии

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 14:36 13
Читайте також українською мовою
Рейтинг президентской партии продолжает снижаться, а рейтинги остальных политсил растут
Рейтинг президентской партии продолжает снижаться, а рейтинги остальных политсил растут

Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 25 апреля был проведен опрос о поддержке политических лидеров и партий. По его данным, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сообщает RegioNews.

Известно, что за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

  • 18,5% - за партию "Слуга народа",
  • 9% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
  • 8,7% - за партию "Европейская солидарность",
  • 6,8% - за партию "Батькивщина",
  • 2,1% - за "Партию Шария",
  • 2% - за партию "Голос",
  • 1,9% - за партию "Сила и честь",
  • 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,4% - за партию "Гражданская позиция",
  • 1,2% - за партию "Свобода",
  • 1% - за партию "Оппозиционный блок",
  • за другие партии - всего 2,8%,
  • 4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 24,5% - не определились, за кого голосовать,
  • 3% - отказались отвечать на вопрос,
  • 10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получаются следующие результаты::

  • 32,6% - за партию "Слуга народа",
  • 15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
  • 15,2% - за партию "Европейская солидарность",
  • 12% - за партию "Батькивщина",
  • 3,6% - за "Партию Шария",
  • 3,5% - за партию "Голос",
  • 3,4% - за партию "Сила и честь",
  • 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,5% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2% - за партию "Свобода",
  • 1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
  • за другие партии - всего 5%.

Отмечается, что КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019 года.


рейтинг опрос ВР Слуга народа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »