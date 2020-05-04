Социологи опубликовали новый рейтинг: на досрочных выборах в Раду проходят четыре партии

Рейтинг президентской партии продолжает снижаться, а рейтинги остальных политсил растут

Рейтинг президентской партии продолжает снижаться, а рейтинги остальных политсил растут

Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 25 апреля был проведен опрос о поддержке политических лидеров и партий. По его данным, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сообщает RegioNews.

Известно, что за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

18,5% - за партию "Слуга народа",

9% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",

8,7% - за партию "Европейская солидарность",

6,8% - за партию "Батькивщина",

2,1% - за "Партию Шария",

2% - за партию "Голос",

1,9% - за партию "Сила и честь",

1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 2,8%,

4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

24,5% - не определились, за кого голосовать,

3% - отказались отвечать на вопрос,

10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получаются следующие результаты::

32,6% - за партию "Слуга народа",

15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",

15,2% - за партию "Европейская солидарность",

12% - за партию "Батькивщина",

3,6% - за "Партию Шария",

3,5% - за партию "Голос",

3,4% - за партию "Сила и честь",

2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2% - за партию "Свобода",

1,7% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 5%.

Отмечается, что КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019 года.