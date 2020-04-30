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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 11:18 16

Суд наложил арест на счета Ильи Кивы

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30 апреля 2020, 11:18 16
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Он безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции в эфире одного из телеканалов
Фото: Facebook
Он безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции в эфире одного из телеканалов

Счета народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы были арестованы для обеспечения уплаты судебного сбора по делу Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", передает RegioNews.

Известно, что отец активистки Екатерины Гандзюк подал иск к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите чести достоинства, деловой репутации, а также требовал опровергнуть недостоверную информацию.

26 июня 2019 Соломенский районный суд Киева принял решение в пользу истца. Илью Киву обязали опровергнуть недостоверную информацию, которую он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо", и взыскать с него в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

И уже 22 апреля 2020 года государственный исполнитель Днепровского районного отдела ГИС в г.. Киеве, выполняя решение суда, наложил арест на средства Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае дальнейшего невыполнения решения суда нардепу грозит штраф, а затем открытие уголовного производства.

Напомним, Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили серной кислотой. Через четыре месяца госпитализации она умерла.

27 апреля ОГПУ и СБУ заявили, что завершили следствие и официально объявили подозреваемым о составлении обвинительного акта и передаче его в суд.

2 марта народного депутата Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.


Катерина Гандзюк Илья Кива суд прокуратура
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