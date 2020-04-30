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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 квітня 2020, 11:18 13

Суд наклав арешт на рахунки Іллі Ківи

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30 квітня 2020, 11:18 13
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Він безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк у корупції в ефірі одного із телеканалів
Фото: Facebook
Він безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк у корупції в ефірі одного із телеканалів

Рахунки народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Ківи були заарештовані для забезпечення сплати судового збору по справі Катерини Гандзюк.

Про це в Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", передає RegioNews.

Відомо, що батько активістки Катерини Гандзюк подав позов до Іллі Ківи та ТОВ "Голдберрі" про захист честі гідності, ділової репутації, а також вимагав спростувати недостовірну інформацію.

26 червня 2019 року Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення на користь позивача. Іллю Ківу зобов'язали спростувати недостовірну інформацію, яку він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо", і стягнути з нього на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

І вже 22 квітня 2020 року державний виконавець Дніпровського районного відділу ДВС у м. Києві, виконуючи рішення суду, наклав арешт на кошти Іллі Ківи для забезпечення сплати судового збору.

В разі подальшого невиконання рішення суду нардепу загрожує штраф, а потім відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, Катерину Гандзюк у липні 2018 року облили сірчаною кислотою. Через чотири місяці шпиталіазації вона померла.

27 квітня ОГПУ та СБУ заявили, що завершили слідство і офіційно оголосили підозрюваним про складання обвинувального акту та передачу його до суду.

2 березня народного депутата Іллю Ківу викликали в Державне бюро розслідувань для вручення підозри.


Катерина Гандзюк Ілля Ківа суд прокуратура
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